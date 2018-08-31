محاكمة 8 مراهقين لاغتصاب فتاة صغيرة بشكل جماعي في ألمانيا

بدأت اليوم الجمعة، محاكمة ثمانية شبان مراهقين لاغتصاب فتاة في الثالثة عشرة من عمرها قرب بلدة فيلبرت بجنوب غربي ألمانيا خلف أبواب مغلقة وتحت حراسة مشددة.

وقالت أنكه تيلمانز محامية الفتاة إن "موكلتي متوترة للغاية. إنها ليست في حالة جيدة على الاطلاق لأنها ستضطر للإدلاء بشهادتها. إنها قلقة للغاية بشأن ذلك"، معربة عن أملها في أن تتجنب الفتاة هذه المحنة.

واتهم ثمانية مراهقين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما بنصب كمين للفتاة، بينما كانت في طريقها إلى منزلها من حمام سباحة في أبريل، وسحبوها إلى الغابات واغتصبوها بشكل جماعي قبل أن تتدخل سيدة مارة.

وجميع الأولاد الثمانية من أصل بلغاري، لكن ستة فقط منهم تجرى محاكمتهم بالمحكمة الإقليمية في فوبرتال.

في حين هرب الاثنان الآخران إلى بلغاريا مع عائلاتهم بعد وقوع الجرائم، وجرى اعتقالهم هناك في وقت لاحق وأعيدوا إلى ألمانيا. وسيمثلان أمام المحاكمة المحاكمة بشكل منفصل.

ويقول المدعون إن الأدلة ضد الأولاد قوية للغاية. وهي تشمل فيديو مصور على أحد هواتفهم المحمولة، وعينات من الحمض النووي مأخوذة من الضحية وشهادة من المرأة التي تدخلت أثناء وقوع الجريمة. وكلها أدلة تقود إلى أحكام قضائية طويلة.

ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة في 8 أكتوبر.