كارتيرون يجتمع بثنائي الأهلي قبل المران

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع سعد الدين سمير، مدافع الفريق على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتحدث كارتيرون في بعض الأمور الفنية مع اللاعب في الجلسة التي أقيمت بعد انتهاء اللاعب من أداء جزء من برنامجه الاستشفائي داخل الملعب تحت قيادة الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال البدنية.

وتوجه سعد سمير إلى «الجيم» عقب انتهاء جلسته مع كارتيرون؛ لاستكمال تدريباته الاستشفائية.

كما اعقبه جلسة خاصه مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، حيث نقل كارتيرون بعض التعليمات الفنية للاعب.

وتوجه معلول عقب الجلسة إلى «الجيم» لاستكمال برنامجه الاستشفائي الذي وضعه الجهاز الفني بالتنسيق مع الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال البدنية؛ لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي بعد غدٍ الأحد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز