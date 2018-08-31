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فيديو.. «التعليم العالي»: أجرينا 5816 عملية من قوائم الانتظار حتى الآن

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 10:46 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 10:46 م

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن دور المستشفيات الجامعية في مبادرة القضاء على قوائم انتظار المرضى، موضحًا أنه تم إجراء حوالي 5816 حالة من قوائم الانتظار، منذ بداية شهر يوليو وحتى الآن.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الجمعة، أن هذه الحالات شملت حوالي 433 عملية قلب مفتوح، و2962 عملية قسطرة قلب، بالإضافة إلى 200 عملية تغيير مفاصل بكل أنواعها، و83 عملية جراحات أورام، مستطردًا أن المستشفيات الجامعية قطعت شوطًا كبيرًا في إنهاء قوائم الانتظار لتخفيف معاناة المواطنين البسطاء.

في السياق ذاته، أعلن الدكتور هشام عاشور، أستاذ جراحة أورام النساء، ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، خلال مداخلة هاتفية للفضائية نفسها، عن مشاركته في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، عن طريق التكفل بإجراء كل عمليات أمراض وأورام النساء في هذه القوائم داخل مصر.

وتابع: «أي حاجة خاصة بأمراض النساء أنا متكفل بيهم، حتى لو 500 مريض، هنخلصهم، هنظبط المواعيد ونعرف بس المستشفيات المتاحة وهنروح للمرضى في المحافظات، ومش محتاجين نجيبهم القاهرة، وبلدنا فيها دكاترة كتير شغالين وبيعملوا عمليات برة».


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