بوتين يشارك في محادثات سلام حول سوريا في إيران الأسبوع المقبل

ذكر الكرملين اليوم الجمعة، أنه تجرى استعدادات لمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات سلام حول سورية مع نظيريه التركي والإيراني، في طهران الأسبوع المقبل.

وتعمل روسيا وإيران، وهما من الداعمين العسكريين الرئيسيين للقيادة السورية، مع تركيا، التي تؤيد المعارضة السورية، للإبقاء على مناطق آمنة للمدنيين في الدولة التي تمزقها الحرب.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية أنه من المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعا ثنائيا مع أردوغان، خلال القمة في السابع من سبتمبر المقبل.

وكان بوتين وأردوغان والرئيس الإيراني، حسن روحاني قد عقدوا آخر قمة ثلاثية لهما حول سورية في مدينة سوتشي جنوب روسيا في نوفمبر العام الماضي.

وقال الكرملين في بيان آنذاك إن الزعماء الثلاثة ناقشوا اتخاذ "المزيد من الخطوات لضمان تطبيع الأوضاع في سوريا على المدى الطويل". ويبقي الزعماء الثلاثة على اتصال بشكل منتظم.

والتقى بوتين بروحاني هذا الشهر خلال قمة بحر قزوين في كازاخستان، ومع أردوغان خلال قمة للاقتصادات الناشئة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي.