برلماني: مشكلات «المياه» و«الكهرباء» أهم التحديات بالشيخ زويد ورفح

قدم إبراهيم أبو شعيره، النائب البرلماني عن دائرة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، التهنئة للواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء الجديد، متمنيًا له التوفيق في تحقيق مطالب المواطنين.

وقال النائب، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن من أهم المطالب الملحة في الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح، هي توفير مصادر الماء والكهرباء بشكل دائم ومنتظم، بخلاف تحسين الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم وبقية المرافق.

وأوضح، أنه استطاع الحصول على مبلغ 2 مليون جنيه من ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، وتم تحويلها إلى ووزارة التخطيط، ومن ثم إلى محافظة شمال سيناء بهدف إنشاء محطة تحلية مياه داخل مدينة الشيخ زويد، وكذلك إنشاء ملعبين للخماسي بالجميل الصناعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.