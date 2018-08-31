بيكيه مهدد بالحبس

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ذكرت الإذاعة الإسبانية " كادينا سير" أن الشرطة وجهت إتهام القيادة بدون أي نقاط في الرخصة للمدافع الإسباني جيرارد بيكيه.

وخسر اللاعب جميع النقاط الموجودة في رخصة قيادته، الأمر الذي يعني أنه غير مسموح له بالقيادة، حيث يمنح القانون الإسباني السائقين 12 نقطة ويخسرهم السائق بتكرار الحوادث المرورية.

وكان المدافع الدولي السابق قد اعترضته الشرطة المحلية في منطقة ليكسامبل بعدما وصلتها معلومات بأن بيكيه يقود سيارته بدون رخصة.

ومن المقرر أن يواجه اللاعب عقوبة السجن لمدة 6 شهور بالإضافة لغرامة مالية قدرها 6000 يورو، حال ثبتت المخالفة عليه.