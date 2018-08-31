دجيوكوفيتش يعبر إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة

استعاد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تركيزه في الوقت المناسب ليحسم تأهله إلى الدور الثالث ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بالفوز على الأمريكي تينيس ساندجرين 6 / 1 و6 / 3 و6 / 7 (2 / 7) و6 / 2 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الثاني.

وحقق ديوكوفيتش بداية قوية في المباراة وانتزع المجموعتين الأولى والثانية ، لكنه افتقد التركيز وتراجع أداؤه بشكل واضح ليخسر المجموعة الثالثة إلا أنه استعاد التركيز من جديد في الوقت المناسب ليحسم المواجهة وبطاقة التأهل عبر المجموعة الرابعة.

وانتقد ديوكوفيتش /31 عاما/ المصنف السادس للبطولة والمتوج بلقبها مرتين سابقتين ، افتقاده التركيز خلال المجموعة الثالثة من المباراة أمام منافسه الأمريكي المصنف 61 على العالم.

كذلك علق ديوكوفيتش بشأن الضوضاء التي سمعها من الجماهير الحاضرة ، حيث قال إنه سمع محادثات عن التسوق وعن البث التليفزيوني ، لكنه أشار إلى أن ذلك لم يكن له علاقة بفقدانه التركيز.

كذلك تأهل الألماني ألكسندر زفيريف للدور الثالث بالبطولة للمرة الأولى في مسيرته ، بفوزه على الفرنسي نيكولا ماهو بنتيجة 6 / 4 و6 / 4 و6 / 2.

وأعرب زفيريف عن سعادته البالغة بظهوره الأول في الدور الثالث لفلاشينج ميدوز، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا من سوء النتائج في مشاركاته الأربع السابقة بالبطولة.

وتأهل النجم السويسري روجيه فيدرر المصنف الثاني على العالم ، إلى الدور الثالث بالفوز على الفرنسي بينوا بيير 7 / 5 و6 / 4 و6 / 4 .

ويلتقي فيدرر في الدور الثالث ، الأسترالي نيك كيريوس /23 عاما/ المصنف 30 للبطولة والذي تأهل بالفوز في وقت سابق أمس على الفرنسي بيير هوج هربرت 4 / 6 و7 / 6 (8 / 6) و6 / 3 و6 / صفر.

وقال كيريوس إنه يستمتع باعتباره المرشح الأقل حظا للفوز في مواجهة فيدرر ، لأن ذلك يمنحه حافز إضافي لتقديم عرض جيد.

وقال فيدرر إن كيريوس لاعب ذكي "ويعرف ماذا يحتاج كي يجد سبيله إلى الفوز."

وشهدت منافسات الدور الثاني أيضا فوز الفرنسي ريشار جاسكيه على الصربي لاسلو جيري 6 / 3 و7 / 6 و6 / 3 والكرواتي مارين سيليتش على البولندي هيبرت هيركاتش 6 / 2 و6 / صفر و6 / صفر والأسترالي أليكس دي مينار على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6 / 4 و6 / صفر و5 / 7 و6 / 2 والفرنسي لوكاس بويل على القبرصي ماركوس باجداتيس 6 / 7 و6 / 4 و6 / 4 و6 / 3 .

وتأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف 21 للبطولة إلى الدور الثالث دون عناء كبير حيث انسحب الفرنسي جايل مونفيس من المباراة أمامه ، عندما كان نيشيكوري متقدما 6 / 2 و5 / 4 .