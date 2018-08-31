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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الجديد، انكسار ماسورة مياه نهاية شارع البطل أحمد عبد العزيز مع جامعة الدول العربية، عقب صلاة الجمعة، ثم توجه إلى مقر المحافظة.

وكلف المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح ماسورة المياه، وتكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة بتسيير حركة المرور.

وتسلم «راشد»، مهام عمله أمس الخميس، حيث جلس مع اللواء علاء الهراس نائب المحافظ لشئون الأحياء لمدة ساعة بديوان عام المحافظة عصر الخميس، حيث عرض على المحافظ أهم الملفات الشائكة، التي يعاني منها المواطنين.

وغاب محافظ الجيزة السابق، اللواء محمد كمال الدالي، عن الحضور خلال استقبال المحافظ الجديد.