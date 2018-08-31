ديندي الإسكتلندي يضم الجزائري بوهنة لموسمين

أعلن نادي ديندي يونايتد الناشط في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع رشيد بوهنة مدافع مولودية الجزائر لموسمين.

وقال بوهنة 27 عاما في تصريح للموقع الرسمي للنادي، إنه سعيد بالانضمام إلى ديندي يونايتد، وأن الفرصة سنحت له لإثبات قدراته في الدوري الاسكتلندي.

وعبر اللاعب عن تشوقه لبداية اللعب مع فريقه الجديد. علما أن عقده مع مولودية الجزائر ينتهي في 2020.

أما تشابا لازلو، المدير الرياضي لديندي، فصرح أن ادارة الفريق كانت تتابع بوهنة، منذ فترة طويلة، وأنه سعيد بضمه للفريق، وبما سيقدمه من إضافة لخط الدفاع.