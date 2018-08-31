أعلن الإعلامي جابر القرموطي، رحيله عن شاشة «النهار»، الذي يقدم عبرها برنامج «مانشيت»، أول أكتوبر المقبل، معربًا عن افتخاره بتجربته مع القناة وتقديره لكل العاملين بها بداية من طاقم الإدارة حتى عمال النظافة.



وأكد «القرموطي»، خلال تقديمه برنامجه، مساء أمس الخميس، أنه لن يعتزل العمل الإعلامي وسيستمر في تقديم البرامج، قائلًا: «أنا لا زلت في الملعب وأحرز الأهداف، ولا أحبذ الجلوس في دكة الاحتياطي، أو الانسحاب من المباراة لصعوبتها أو قوة المنافس، لذلك الاعتزال أمر غير وارد على الإطلاق».



وذكر أنه لم يحدد بعد ملامح الفترة المقبلة بعد رحيله من «النهار» وإن كان سيتعاقد مع فضائية أخرى، مشيرًا إلى تلقيه العديد من العروض لكنها جميعًا تحتاج للمناقشة.



وأوضح أنه لا يمتلك إرثًا ماديًا أو عقاريًا أو أي وضع مالي يمكنه الاستناد عليه لتلبية احتياجات الحياة والأسرة سوى الراتب الذي يحصل عليه جراء تقديم البرامج التليفزيونية في القنوات الفضائية، لافتًا إلى عمله في مؤسسة «الأهرام»، براتب زهيد.



وتابع: «الضربة الأكبر بالنسبة لي كانت عند خروجي من فضائية «أون تي في» لأنني كنت من مؤسسيها، لذلك خروجي أو دخولي أي قناة أخرى بات سهلًا، لكنني أتوقع أن يكون خروجي من «النهار» مشرفًا لا ضاغطًا».



