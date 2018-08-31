مجلس جامعة الإسكندرية يهنىء «قنصوة» بمنصب المحافظ

هنأ مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردي، في جلسته المنعقدة أمس الخميس، الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتعيينه محافظًا للإسكندرية.



يذكر أن عبد العزيز قنصوة أستاذ بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وشغل منصب عميد الكلية منذ 15 يناير 2015 وحتى 14 يناير 2018، ثم عُين نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أبريل 2018.



ساهم في العديد من المشروعات، منها المشاركة في تصميم وتنفيذ محطتان لتحلية المياه بالساحل الشمالى الغربى، وشارك في أعمال المجلس العربى للمياه في عام 2016 بالتعاون مع اليونيسكو لوضع استراتيجية مصادر المياه، كما عمل كعضو اللجنة القومية للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي والمسئول عن تطوير الأنشطة الطلابية والربط بين الجامعة والصناعة على مستوى الجمهورية.



وأشرف الدكتور قنصوة على 15 رسالة ماجستير و6 رسائل دكتوراه، وذلك فى مجال هندسة البيئة وتحلية المياه ومعالجة المياه وتكنولوجيا الأغشية وتكنولوجيا النانو، وقد حصل على العديد من الجوائز منها جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي، وجائزة هيئة مياة وكهرباء أبو ظبي للتعاون فى مجال تحلية المياه وجائزة نقابة المهندسين للتميز فى العمل الهندسي.