القوى العاملة تسترد 250 ألف جنيه مستحقات مصرى لدى شركة سعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى مساعدة المواطن المصري "أ.ع .م" فى استرداد المبالغ الخاصة بوالده فى شركة لتوظيف الأموال بالمملكة، وذلك بعد 30 عاما من إشهار تفليسة الشركة بقيمة تتجاوز ربع مليون جنيه مصرى.

كان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمساعدة المواطن المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بجدة ياسر غازي ، أوضح فيه أنه المواطن المصري "أ.ع .م" كان قد طلب المساعدة في استرداد المبالغ الخاصة بوالده بموجب وكالة، حيث كان قد وضع مبلغ 13 ألفا و430 دولار لدى إحدي شركات الاستثمار "توظيف أموال" عام 1987، وحتي الآن لم يتم الحصول عليها بعد أن تم إشهار تفليسة الشركة من جانب السلطات السعودية منذ فترة.

وقام مكتب التمثيل العمالي، بالتوجه إلى مقر الشركة لمقابلة "ص.ن" مسئول التفليسة للشركة، والذى طلب بعض المستندات الدالة علي قيمة المبلغ ، وبالفعل علي مدار أكثر من شهرين من المتابعة مع وكيل المستحق ومسئول التفليسة، بعد أكثر من 30 عاما من إيداع المبلغ طرف الشركة تم استلام إشعار بتحويل المبلغ علي أحد البنوك المصرية بقيمة تتجاوز ربع مليون جنيه مصرى.