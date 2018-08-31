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محافظ الإسكندرية الجديد يتفقد غرفة العمليات الرئيسية

كتبت ـ هدى الساعاتي:
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 1:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 1:00 ص
تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية الجديد، مساء الخميس، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عقب وصوله الديوان العام وتسلمه مهام عمله محافظا للإسكندرية، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالغرفة والتأكد من كفائتها في استقبالها بلاغات وشكاوى المواطنين، وسرعتها في التعامل مع البلاغات المقدمة والرد عليها.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد، وجميع مندوبي المديريات الخدمية وشركات المرافق المتواجدين بالغرفة.

وخلال التفقد، استفسر المحافظ من مندوبي المديريات الخدمية وشركات المرافق المختلفة عن طبيعة عملهم بالغرفة، وتأكد بنفسه من مدى سرعة الاستجابة وإتاحة كافة الخطوط المعلن عنها.

ووجه مسئولي غرفة العمليات بعمل حصر شامل لجميع الشكاوى الواردة للغرفة على مدار اليوم وتوضيح ما تم في تلك الشكاوى، وكذا توضيح فترة التعامل مع الشكوى المقدمة، مؤكدًا على ضرورة الاستجابة لكافة طلبات المواطنين المشروعة والقانونية وطمأنتهم والعمل على حل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن وإبلاغ المواطنين بما تم في شكواهم أولا بأول.

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