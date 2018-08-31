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طلائع الجيش يفوز علي المقاولون العرب بثلاثية

الشروق
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 11:17 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 11:17 م

حقق طلائع الجيش فوزًا مهمًا علي نظيره المقاولون العرب 3-1 اليوم الجمعة علي استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

أحرز محمد رزق الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 9، وعادل أحمد علي كامل النتيجة لذئاب الجبل في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

وأضاف محمد سمير الهدف الثاني لطلائع الجيش من ضرية رأسية في الدقيقة 37، وعزز كريم طارق النتيجة لطلائع الجيش بالهدف الثالث في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ويحتل أبناء محمد حلمي المدير الفني للفريق العسكري المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، بينما يأتي المقاولون العرب في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط  .

 


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