بدء تصويت الجيش الموريتاني في يوم الصمت الانتخابي

بدأت القوات المسلحة وقوى الأمن في موريتانيا اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المزمع اجراؤها غدا السبت أول سبتمبر في عموم أنحاء البلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع استثنائيا لقوات الأمن للتصويت في يوم الصمت الانتخابي ،حيث سيكون على نحو عشرة آلاف عسكري ورجل أمن تأمين الانتخابات في أكثر من ثلاثة آلاف مكتب تصويت موزعة في 13 محافظة موريتانية.

وسيتوجه أكثر من مليون وأربعمئة ناخب إلى صناديق الاقتراع غدا السبت لاختيار 157 نائبا للبرلمان الجديد و219 مجلسا بلديا لكل واحدة من بلديات البلاد بالإضافة إلى انتخاب مجالس جهوية جديدة بعدد المحافظات الموريتانية الـ13 مستحدثة العام الماضي، لتحل محل مجلس الشيوخ الذي ألغي باستفتاء شككت المعارضة في سلامته.

وتشهد انتخابات السبت مشاركة واسعة هي الأكبر في تاريخ البلاد حيث تقدم نحو 5000 آلاف مرشح للبرلمان، الذي تبلغ مقاعده 157 ومئات القوائم للمجالس البلدية والجهوية . وكانت المنافسة حادة وتبادل الاتهامات بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وحزبه من جهة والاسلاميين الذين باتوا أكبر حزب معارض يشارك بالعدد الأكبر من القوائم في هذه الانتخابات.

واختتمت الحملات الدعائية فجر اليوم الجمعة وسط مطالبة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس الناخبين الموريتانيين بعدم التصويت للوائح الاسلاميين في الانتخابات المقررة غدا السبت، وقال إنهم خطر على استقرار البلد وعلى ديمقراطيته .

ورد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" المعارض على ذلك بخوف الحزب الحاكم من خسارة محققة.