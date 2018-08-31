الجمعة 31 أغسطس 2018 5:50 ص القاهرة القاهرة 26.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

خبير اقتصادي: حركة المحافظين الجديدة تفتح شهية المستثمرين

أبو بكر الديب
أبو بكر الديب
كتبت ـ هدى الساعاتى:
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:26 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:26 ص
رحب أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، بحركة المحافظين الجديدة، قائلا إنها تفتح شهية المستثمرين وتنعش الاقتصاد.

وقال الديب، إن المحافظين الجدد تنتظرهم 10 تحديات، أهمها يتعلق بالملف الاقتصادي، كصعوبة تدفق الاستثمارات الخارجية، والزيادة السكانية واستكمال المشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمشروعات الطرق والبنية التحتية وزيادة الإنتاج، وتحسين التعليم والتموين والصحة ومواجهة ارتفاع الأسعار، وارتفاع عجز الموازنة العامة.

وطالب الديب، المحافظين الجدد، بعرض برامج واضحة وواقعية لحل مشكلات المواطنين، قبل دخول مكاتبهم، مؤكدًا أنه على البرلمان مناقشة المحافظين في هذه البرامج ومدى ملاءمتها للواقع.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، تأدية 27 محافظًا و18 نائب محافظ، اليمين الدستورية، لبدء تولي مناصبهم الجديدة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك