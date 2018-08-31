خبير اقتصادي: حركة المحافظين الجديدة تفتح شهية المستثمرين

رحب أبو بكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، بحركة المحافظين الجديدة، قائلا إنها تفتح شهية المستثمرين وتنعش الاقتصاد.



وقال الديب، إن المحافظين الجدد تنتظرهم 10 تحديات، أهمها يتعلق بالملف الاقتصادي، كصعوبة تدفق الاستثمارات الخارجية، والزيادة السكانية واستكمال المشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمشروعات الطرق والبنية التحتية وزيادة الإنتاج، وتحسين التعليم والتموين والصحة ومواجهة ارتفاع الأسعار، وارتفاع عجز الموازنة العامة.



وطالب الديب، المحافظين الجدد، بعرض برامج واضحة وواقعية لحل مشكلات المواطنين، قبل دخول مكاتبهم، مؤكدًا أنه على البرلمان مناقشة المحافظين في هذه البرامج ومدى ملاءمتها للواقع.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، تأدية 27 محافظًا و18 نائب محافظ، اليمين الدستورية، لبدء تولي مناصبهم الجديدة.