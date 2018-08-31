«فلسفة الأمثال الشعبية» فى محاضرة أزهرية بساقية الصاوى

قال الدكتور محمود الصاوى، وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن لكل مجتمع أمثاله التى يتداولها الناس فيما بينهم، من جمل محفوظة وعبارات تنبع عن ثقافة هذا المجتمع، مضيفا أن منها الحسن ومنها السيئ الذى يجب الحذر من استخدامه وإسقاطه على المواقف المختلفة.

وأضاف الصاوى، أثناء إلقائه محاضرة بعنوان «فلسفة الأمثال الشعبية» فى ساقية الصاوى، أن لكل مثل موردا ومضربا، موضحا أن مورد المثل أصله الذى قيل بسببه لأول مرة وأن مضربه سياق المناسبة الذى يقال فيها والذى تعارف الناس على قوله حينها.

ومثل لذلك بالمثل المتداول بين المصريين: «اللى اختشوا ماتوا»، بأن موارد المثل قديما كانت بعض السيدات فى حمامات الاغتسال، وبينما كانت السيدات يغتسلن متجردات من ملابسهن، إذ اندلعت نيران حريق فى المكان، فنجا منهن من خرجن مسرعات عاريات، والتهمت النار من استحيين من الخروج على الصورة التى خرجن بهن من بطون أمهاتهن.

وتابع وكيل كلية الدعوة الإسلامية أن مضرب المثل ومناسبته التى يقال فيها، عندما يقل وجود الناس الطيبين ويكثر وجود الطالحين منهم، لافتا إلى أن مورد المثل قد يكون موقفا مشهورا أو حدثا قويا جدا.

وأوضح أن الأمثلة الشعبية فى مصر ــ حاليا ــ تتعرض لحملة موجهة من التحريف فى نصها كمن يبدل المثل «فاقد الشىء لا يعطيه» بـ«فاقد الشىء يدور عليه»، ومن يبدل «من خرج من داره قل مقداره» بـ«من خرج من داره مينساش المفتاح»، «القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود» بـ«القرش الأبيض ميعومش فى البحر الأحمر».

ولفت الصاوى إلى وجود تناقض ــ فى بعض الأحيان ــ بين الأمثلة، كالمثل «الخير على قدوم الواردين» مع «يا قاعدين يكفيكم شر الجايين»، و«الغايب حجته معاه» مع «الغايب ملوش نايب»، «يا بخت من وفق راسين فى الحلال» مع «امش فى جنازة ولا تمش فى جوازة»، مشيرا إلى أن تعارضها لا يدفع بها إلى المتروك من الأمثال الشعبية حيث إن كلا منها تستعمل فى سياق يختلف عن الآخر «بحسب وصفه».

وأكد أن الأمثال الشعبية كالأدوية التى منها ما يصلح للاستعمال ومنها ما يخالف الثوابت والأعراف السائدة فيما بين الناس وينبغى عدم ترديدها فى المجتمع.