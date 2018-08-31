محمد سلماوي: الآفة الأساسية للإعلام هي ارتباطه بالسلطة

قال الكاتب محمد سلماوي، إن تبعية وسائل الإعلام للسلطة أو اتخاذها لموقف معارض كحزب سياسي، يضعها في نهاية المطاف في طريق الإخفاق، في كلتا الحالتين، مشيرًا إلى انتقاد وسائل الإعلام الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، دون وجود خلفية سياسية أو حزبية لهذه الانتقادات.



وأضاف «سلماوي»، خلال لقائه مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن الآفة الأساسية للإعلام هي ارتباطه بالسلطة، موضحًا أنه كان يتصور أن الإعلام سيتحرر من قبضة السلطة بعد ثورة 25 يناير، حتى يصل إلى الاستقلالية التي تمكنه من تأييد السلطة أو نقدها باختلاف الظروف.



وأوضح أن فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، شملت العديد من النقاط المضيئة في المجال الإعلامي، منها كتابات محمد حسنين هيكل وأحمد بهاء الدين، وغيرهم، التي لم تكن تخلو من الانتقادات في ذلك الوقت.



واستطرد أن مهمة الصحافة والإعلام في تلك الفترة كانت تتمثل في التعبئة الجماهيرية لمواجهة التحديات المختلفة، أو خوض المعارك، متابعًا: «كان المفهوم السائد هو أن مهمة الإعلام تعبئة الجماهير، ومع ذلك كانت هناك انتقادات».