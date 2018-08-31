قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البحرين، ستعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى العلاقات القوية التي تجمع مصر بالبحرين على مدار التاريخ.

وأوضح «الخولي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الجمعة، أن هناك تعاون مشترك بين مصر والبحرين في مكافحة الإرهاب، ومواجهة الدول الداعمة له، متابعًا: «مصر والبحرين من الدول التي تغلبت على المعوقات التي وضعتها المخططات الخارجية للإيقاع بهما».

وأشار إلى دور مصر في مكافحة الإرهاب في الخليج العربي، وتأكيدها أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، موضحًا أن الزيارة استهدفت تعزيز سبل مكافحة الإرهاب، ومناقشة الوضع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت إلى زيارة الرئيس «السيسي»، إلى دولة الصين وأوزبكستان، والتى ستعزز من العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما وبين مصر في الفترة المقبلة، بالإضافة لفتح سبل للتعاون في كافة المجالات الأخرى.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار، أمس الخميس، دولة البحرين ضمن جولته الخارجية لبعض الدول، لإجراء مباحثات مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، تتناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.