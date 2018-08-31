ضبط «تاجر» استولى على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للحج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة مندوب سفريات بإحدى شركات السياحية، والاستيلاء على أموال مواطنين، بزعم تسفيرهم لأداء فريضة الحج.

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، تفيد وقوع العديد من المواطنين بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الشرقية) لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل أحد الأشخاص قام بانتحال اسم (نادر)، ويعمل كمندوب سفريات بإحدى شركات السياحة بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية لأداء فريضة الحج للموسم الحاليٌ.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية، أن (رمضان.م.أ - مواليد 1968)، تاجر، ومقيم بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، استولى على أموال المواطنين من كبار السن بزعم قدرته وعمله بإحدى الشركات السياحية بمحافظة الجيزة، ولجأ إلى ذلك للإيقاع بضحاياه بإنشاء صفحة وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة من ضحاياه.

وبمواجهته المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وباستدعاء أصحاب الجوازات المضبوطة بحوزة المتهم وسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.