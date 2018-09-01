السبت 1 سبتمبر 2018 12:51 ص القاهرة القاهرة 28°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك وإنبي

الشروق
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 11:44 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 11:44 م

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إلي الحكم محمد معروف مهمة إداراة مباراة الزمالك وإنبي غدًا السبت على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري المتتاز.

ويعاون محمد معروف كلاً من سمير جمال وأحمد نوفل وعمرو عبد العاطي و طارق سامي وحسن الندبيسي.

وكان الزمالك خسر مباراته الماضية أمام النجوم الصاعد حديثُا إلي الدوري الممتاز، علما أنه يحتل الزمالك المركز 6 برصيد 7 نقاط.

وعلي الجانب الأخر، حقق إنبي فوزًا علي المقاولون العرب في الجولة الماضية، ليحتل الفريق البترولي المركز الـ8 برصيد 6 نقاط .

 

 

 

ً


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك