محمد معروف حكمًا لمباراة الزمالك وإنبي

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أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إلي الحكم محمد معروف مهمة إداراة مباراة الزمالك وإنبي غدًا السبت على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري المتتاز.

ويعاون محمد معروف كلاً من سمير جمال وأحمد نوفل وعمرو عبد العاطي و طارق سامي وحسن الندبيسي.

وكان الزمالك خسر مباراته الماضية أمام النجوم الصاعد حديثُا إلي الدوري الممتاز، علما أنه يحتل الزمالك المركز 6 برصيد 7 نقاط.

وعلي الجانب الأخر، حقق إنبي فوزًا علي المقاولون العرب في الجولة الماضية، ليحتل الفريق البترولي المركز الـ8 برصيد 6 نقاط .

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