ضبط شخص استولى على أموال 4 أشخاص بزعم تخصيص أراضي لهم بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تخصيص أراضي بمحافظة مطروح.

ورد لفرع الإدارة بوسط الدلتا، بلاغًا يفيد من المدعو (طارق.ع.أ - 50 سنة)، صاحب إحدى المعارض لبيع المشغولات الذهبية، و3 آخرين، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية بقيام (عماد.أ.ع) بالحصول منهم على مبالغ مالية، بزعم إمكانية تخصيص قطع أراضي لهم بمحافظة مطروح.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عماد.أ.ع - 35 سنة)، فني تشغيل، ومقيم بمحافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على والاستيلاء، على مبالغ مالية بلغت إجمالها 200 ألف جنيه بزعم طرح أراضي بمحافظة مطروح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمر اللواء إبراهيم الديب، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، بإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.