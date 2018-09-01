الجمعية العمومية للزمالك توافق على ندب مستشار تحقيق

وافقت الجمعية العمومية لنادي الزمالك على تقديم مذكرة لوزير العدل من أجل ندب مستشار للتحقيق في القضايا التي تخص النادي ومجلس إدارته.

وقال مرتضى منصور خلال فعاليات الجمعية العمومية، إن هذا لا يقلل من نيابة الأموال العامة في أي شيء.

وأوضح رئيس الزمالك أن ندب مستشار للتحقيق هو طلب مشروع، وحدث قبل ذلك في قضية حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.

وأكد رئيس نادي الزمالك ، لأعضاء الجمعية العمومية أنه مستعد للرحيل عن القلعة البيضاء، لو كان هذا هو مطلبهم.(طالع التفاصيل)

وأعرب مرتضى عن خشيته من أن يصبح النادي مثل العراق ويحصل كل من الفاسدين على قطعة منه.(طالع التفاصيل)

وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية و الغير عادية لنادى الزمالك أعلنت عن العدد النهائى للحضور بعد تسجيل الأعضاء أسمائهم بالكشوف على مدار يومى الخميس و الجمعة وجاء العدد 19988 عضوا .

وأعلن نادى الزمالك اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية والغير عادية منذ اليوم الأول الذى شهد حضور ١٠٤٣٢ عضوا حيث تقضى اللائحة على ضرورة حضور 7500 عضو لاكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية العادية بينما تستلزم الجمعية الغير عادية حضور 10 آلاف عضو ليكتمل النصاب القانونى وهو ما حدث بالفعل منذ اليوم الأول.(طالع التفاصيل)