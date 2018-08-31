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نائب محافظ البحيرة: مكتبي مفتوح للشباب وسألتقي بهم أول يوم دراسة بجامعة دمنهور

كتبت - غادة الدسونسي
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:45 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 4:45 م

قالت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، إن مكتبها مفتوح لكل أهالي البحيرة وعلى رأسهم الشباب، موضحة أنها كلفت بهذا المنصب لتكون لسان حال الشباب ولإثبات أنهم قادرون على النجاح وإتمام كافة الأعمال على أكمل وجه وليس المنصب واجهة اجتماعية أو شهادة توضع على الحائط.

وأضافت بلبع أنها ستلتقي بشباب جامعة دمنهور أول يوم دراسة ومستعدة لتبني أي أفكار شبابية تفيد المحافظة،
وشددت بلبع على أن أهم أولوياتها هو المزارع البسيط وأنها ستعقد لقاء مع نقيب الفلاحيين وممثلين عن المزارعين لحل مشاكلهم، وهكذا ملف الصحة والمرور على المستشفيات ومراقبة عمل وتفعيل أهداف مراكز تنظيم الأسرة، مشيرة إلى إطلاعها على ازدياد الكثافة السكانية بالبحيرة بشكل كبير وهو ما يوضح أن هناك قصور في عمل هذه المراكز.

كما أوضحت أن عملها كطبيبة أسنان بالتأمين الصحي أضاف لها الكثير وستعمل على رفع معاناة المرضى المترددين على هذه المراكز.


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