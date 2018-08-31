«الخارجية الإيرانية»: برنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، أن البرنامج الصاروخي لبلاده غير قابل للتفاوض، مؤكدًَا على رفضه لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، حول قدرات إيران الدفاعية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن «قاسمي» قوله: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارًا وتكرارًا مواقفها الواضحة والشفافة بخصوص الهواجس غير المبررة والناتجة عن الاستنتاجات الخاطئة والجهل من قبل بعض الدول".

وتابع قائلًا: "أن مفاوضات الاتفاق النووي والتي أثمرت عن اتفاق صلب ودولي، يظهر حسن نية ايران والتزامها بمبدأ الحوار والسعي للاستفادة من الأساليب المنطقية والسلمية، والتي من شأنها أن تكون مبدأ أساسيا وحكيما لمعرفة حسن نوايا الدول الغربية".

وانتقد «قاسمي» أداء الدول الغربية حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي.