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«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35

كتبت - دينا النجار
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 10:48 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 10:48 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25
وسط الدلتا 35 24
الإسكندرية 32 22
شرم الشيخ 37 29
أسوان 42 28


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