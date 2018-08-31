تامر حسني عن حفله بنادي الشمس: الأكبر والأهم في موسم الصيف

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حرص الفنان تامر حسني، على أن يتوجه بالشكر، للجمهور الذي حضر حفله أمس الخميس بنادي الشمس.

وعبر حسابه بموقع "فيسبوك" كتب تامر حسني: "120 ألف شكر لـ120 ألف شخص حضر أكبر وأنجح حفل في صيف 2018".

وتابع قائلا: "شكرا جمهور نادي الشمس العظيم كانت حفلة فوق الرائعة بطاقتكم الإيجابية الحماسية.

شكراً إدارة النادي المحترمه لإسعادنا جميعاً".

كان الموقع الرسمي لنادي الشمس، قد وجه رسالة لتامر حسني عقب الحفل، جاء نصها: "أكثر من 120 ألف شمساوى حضروا اهم واكبر حفل فى تاريخ النادى. تسبب النجم تامر حسنى ليلة امس فى دخول السرور الى قلوبهم. لذلك تتوجه ادارة نادى الشمس بالشكر الى النجم تامر حسنى وتوعد الادارة الاعضاء بتكرار تواجده مرات اخرى بالنادي فى حفلات اخرى".

يذكر أن ألبوم تامر حسني، "عيش بشوقك"، حقق مشاهدات على موقع يوتيوب تجاوزت 90 مليون مشاهدة، بعد شهر من صدوره.