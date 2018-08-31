المصري يواصل تدريباته لمواجهة المقاصة

واصل فريق الكرة بالنادى المصري مساء اليوم تدريباته، وذلك فى إطار استعداداته لمباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس من مباريات الدورى الممتاز.

وشهد المران تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ومعاونيه على النواحي الفنية، لذا جاءت أغلب التعليمات على كيفية استغلال الجمل التكتيكية والإستفادة منها أمام مرمى المنافسين.

وقام حسام حسن بتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات لخطوط الفريق الثلاثة مع أجراء بعض التعديلات لتعويض غياب إسلام عيسى وترقب شفاء إيزى إيميكا.

وشهد المران التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك التعامل مع الكرات العرضية سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية .

وقبل انتقاله لمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا لمواجهة المقاصة، طلب الجهاز الفني من الجهاز الإدارى تجهيز تسجيلات للمباريات السابقة لفريق المقاصة، وذلك بالتنسيق مع المركز الإعلامى من أجل التعرف على طريقة اللعب ومواطن القوة والضعف لفريق المقاصة خلال المباريات الأربع الماضية له بالدورى .