أمير كرارة عقب مشاهدة فيلم «الكويسين»: «أول مرة أضحك من سنين»

كشف الفنان أمير كرارة، اليوم، عن رأيه في فيلم «الكويسين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق «كرارة» على حسابه بموقع «إنستجرام» قائلاً: «أنا بجد أول مرة أضحك كده من سنين مبروك أخويا النجم أحمد فهمي وكل صناع العمل مبروك للمخرج الجامد أحمد الجندي».

«الكويسين» بطولة أحمد فهمي، وحسين فهمي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وتارة عماد، وأسماء أبو اليزيد، وعمرو وهبة، وجيلان علاء، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

ويظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أكرم حسني، وهشام ماجد، ومصطفى خاطر، ومدحت صالح، وأحمد مالك.