علق رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، على استيراد مصر لحوالي مليون طن من الأرز من فيتنام، قائلًا إن هذه الصفقة ستعمل على استقرار السلعة في السوق، وبالتالي لن تكون هناك زيادات في أسعارها على مدار العام، إذا سارت الأمور وفقًا لما هو مخطط لها.



وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن هذه الكمية من الممكن أن تكفي احتياجات وزارة التموين على مدار العام، متابعًا: «الأرز الفيتنامي فيه أنواع شبيهة بالأرز المصري، زي الأرز الصيني بالمواصفات والطعم واللون».



وناشد المواطنين بضرورة مقاطعة أي سلعة تتعرض للزيادة في الأسعار، متابعًا: «أنا عندي مضرب أرز، ولو مبعتش أرز لمدة أسبوع هغير السعر إجباري، ولو بطلنا أكل أرز لمدة أسبوع واحد القيامة مش هتقوم، ده التاجر اللي هيجري وراه، ولازم هيخفض الأسعار».



وذكر أن الإنتاج المصري من محصول الأرز هذا العام بالإضافة إلى الفائض من العام الماضي يكفي السوق المصري، لكن ينبغي الاحتياط من المحتكرين، موضحًا أن هذه الصفقة ستحدث وفرة في المحصول.



