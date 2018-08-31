كوندجبيا يضحي بمنتخب فرنسا من أجل أفريقيا الوسطى

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قرر النجم الفرنسي جيوفري كوندجبيا لاعب فالنسيا الإسباني ، اللعب لمنتخب افريقيا الوسطى وذلك رداً على تجاهل ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا ورفضه إستدعاءه في التجمع الدولي المقبل .

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن كوندوجبيا تواصل مع مسئولي إتحاد كرة القدم في أفريقيا الوسطى من أجل تمثيل منتخب البلد الذي تعود إليه أصول لاعب فالنسيا الحالي .

وأضافت الصحيفة أن شقيق كوندوجبيا الأكبر ايفانز له دور كبير في إتخاذ اللاعب لهذا القرار ، حيث يمثل منتخب أفريقيا الوسطى منذ 2010 .

وكان كوندوجبيا قد حقق لقب كأس العالم للشباب 2013 في تركيا ، رفقة جيل مميز من اللاعبين مثل بول بوجبا ويايا سانوجو وفلوريان تويفان ولوكاس ديني ، كما تم إستدعاءه للمنتخب الفرنسي الأول في 2013 للعب مباراة ودية امام بلجيكا .

وسيلعب كوندوجبيا أول مباراته مع منتخبه الجديد يوم 9 سبتمبر المقبل امام غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا .