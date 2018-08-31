جوارديولا يدافع عن مورينيو    

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على البداية المتواضعة للغريم مانشستر يونايتد في منافسات البريميرليج للموسم الجديد.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة القادمة للسيتي أمام نيوكاسل والمقرر لها غدًا السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي: "مانشستر يونايتد يبقى فريق كبير ونحن مازلنا في بداية الموسم وهناك الكثير من النقاط سيتصارع عليها جميع فرق الدوري".

وحقق مورينيو مع اليونايتد أسوأ إنطلاقة للفريق في البريميرليج، منذ إنطلاق المسابقة بشكلها الجديد عام 1992، وذلك بعدما تلقي المان يونايتد هزيمتين متتاليتين أمام كل من برايتون، وتوتنهام بنتيجة 3-2، 3-0 على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بفوز صعب على لسيتر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف مدرب المان سيتي بيب جوارديولا : "وظيفتنا كمدربين تعتمد على النتائج، عندما تفوز تكون مدرب جيد، وعندما تخسر لا تكون كذلك"، الحقيقة جميع مدربي البريميرليج يمتلكون مستوى عال من الخبرة والدهاء".

وشهدت الفترة الأخيرة بين كل من جوارديولا ومورينيو حالة من الإرتباك، خاصة بعد الجزء الأخير من الفيلم الوثائقي لمانشستر سيتي والذي احتوى في أحد لقطاته على مقطع قال فيه مدرب برشلونة السابق "سنواجه اليوم فريق ينتهج دائماً أسلوباً دفاعياً" في إشارة منه إلي مانشستر يونايتد ومدربه مورينيو.

وكان مورينيو قد أعرب عن غضبه بعد عرض الفيلم الوثائقي، الذي تم إصداره بمناسبة فوز المان سيتي بلقب الدوري بالموسم الماضي، لوصفه بالمدرب "الدفاعي الممل".