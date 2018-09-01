«بوتين» يشيد بزعيم الانفصاليين الأوكرانيين المغتال

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بألكسندر زاخارشينكو زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، ووصفه بأنه كان مدافعا شجاعا وحاسما عن المنطقة التي مزقتها الحرب.

وقال «بوتين» في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: «أعتقد أن الذين نظموا وخططوا لهذه الجريمة سينالون عقابهم المستحق»، موضحًا أن عملية قتل «زاخارتشينكو» تعد دليلًا على الإرهاب والتخويف،والفشل في وضع حل سلمي وسياسي.

وأعرب بوتين عن تعازيه لكل "سكان" منطقة دونيتسك التي مزقتها الحرب في أوكرانيا والتي تقع على الحدود مع روسيا.

وكانت تقارير إعلامية روسية أفادت بمقتل زاخارتشينكو اليوم الجمعة، وقالت قناة "روسيا اليوم" إنه لقي حتفه في عملية اغتيال اليوم عن طريق تفجير استهدفه في مقهى وسط مدينة دونيتسك.