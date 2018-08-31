وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفل ضحية «عضة الأم»

قال د. خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة، د. هالة زايد، وجهت بعلاج الطفل «م. م» البالغ من العمر 3 أشهر، والذي تداولت حالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعددا من الصحف، حيث تعرض لتشويه فمه نتيجة عضة من أمه المعاقة ذهنيا.

وأضاف «مجاهد»، في بيان له، اليوم الجمعة، أن المركز الإعلامي لوزارة الصحة، تواصل مع جيران الطفل الذين يقومون برعايته حاليا، لنقله لأحد المراكز المتخصصة التابعة للوزارة.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع د. هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لنقل الطفل لمركز تجميل ههيا بمحافظة الشرقية، لافتا إلى أن المركز مجهز على أعلى مستوى، وبه فريق طبي متميز، حيث تم إرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل من محل إقامته للمركز المذكور.

وأكد أنه فور وصول الطفل للمركز تم فحصه من خلال استشاريين في تخصص الأطفال، وجراحة تجميل، وأوعية دموية، كما تم إجراء الاختبارات المعملية اللازمة تمهيدا لإجراء الجراحات التجميلية اللازمة له.