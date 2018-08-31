هاني محمود: منصب الوزير أسهل كثيرا من المحافظ

قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن منصب الوزير أكثر سهولة من المحافظ، لوجود صلاحيات في يد الأول وغيابها عن الثاني.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الخميس، أن المحافظ ليس لديه موازنة مستقلة أو صلاحيات تمكنه من تنفيذ رؤيته وقراراته، مشيرًا إلى تبعية كافة الجهات الموجودة في المحافظات من مديريات وغيرها إلى الوزارة الأم في القاهرة، بينما المحافظ ليس لديه القدرة على إدارة المنظومة في محافظته أو صلاحيات على الأشخاص بها.



وتابع: «إذا أراد المحافظ بناء مدرسة في منطقة ما، لا يمكنه ولابد من العود للوزارة والإدارة المركزية في القاهرة أولًا، وهذه المركزية لم تنجح معها أية دولة».



وأشار إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمحافظين بشكل كبير، إلا أن هذا الدعم يجب أن يترجم إلى صلاحيات، مضيفًا أنه يجب القضاء على المركزية وإتاحة موازنات مستقلة للمحافظات ومصادر دخل لها مثل الضرائب، بدلًا من تحصيلها لصالح وزارة المالية ثم تعيد هي توزيعها وفق رغبتها، معربًا عن رغبته بإنهاء مجلس النواب قانون المحليات بشكل سريع.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد الخميس، تأدية 27 محافظًا و18 نائب محافظ، اليمين الدستورية، لبدء تولي مناصبهم الجديدة.