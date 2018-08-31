الأهلي يوضح أسباب غياب إكرامي عن التدريبات

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قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق حصل على إذن بالغياب عن مران الفريق أمس واليوم الجمعة؛ بسبب ظروف أسرية.

وأضاف يوسف أن إكرامي حصل على أذن من الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق للغياب عن المران لظروف أسرية خاصة.

وظهر إكرامي للمرة الأولى في الموسم الحالي في مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري ولكنه غاب عن مباراة كمبالا سيتي الأوغندي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربى بعد غدٍ الأحد، في الجولة الخامسة من مباريات الدوري.