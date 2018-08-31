سفير مصر ببكين: زيارة الرئيس للصين تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

أكد السفير أسامة المجدوب سفير مصر في بكين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، التي تعد الخامسة له خلال 4 أعوام، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين التي شهدت طفرة هائلة منذ عام 2014 مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمثل أعلى صيغ التعاون الصيني مع الدول الأخرى.

وقال السفير المجدوب -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة- إن أوجه التعاون بين البلدين تشعبت نتيجة الطفرة الهائلة التي شهدتها العلاقات منذ عام 2014، ونتجت عنها زيادة في عدد الزيارات الرئاسية المتبادلة.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يزور العاصمة الصينية (بكين) في إطار زيارة دولة وللمشاركة في فعاليات قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصيني- الإفريقي التي تعقد يومي 3 و4 سبتمبر المقبل، وأن برنامج الزيارة يتضمن عدة فعاليات ثنائية؛ تشمل لقاء للرئيس السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينج في جلسة مباحثات رسمية يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية المهمة.

وتابع السفير "كما يلتقي الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، وسيلقي كلمة في أكاديمية الحزب الشيوعي الصيني، التي تعتبر أهم مؤسسة حكومية لتدريب القيادات والكوادر الحكومية والحزبية في الصين، ويشارك الرئيس السيسي في مؤتمر القادة الصينيين والأفارقة مع رجال الأعمال الصينيين والأفارقة بالإضافة إلى فعاليات قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي".

وحول مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، قال السفير المجدوب إنها مبادرة اقتصادية طموحة تترجم رؤية الصين لعلاقاتها بدول العالم خلال العقود القادمة، وتقع مصر في قلب هذه المبادرة لموقعها الجيوستراتيجي المتميز والأهمية المحورية لقناة السويس سواء كشريان ملاحي أو كإقليم اقتصادي ومنطقة صناعية جاذبة للاستثمار والتكنولوجيا.

وأوضح السفير المصري أن الاستفادة المصرية من السوق الصيني الضخم تتطلب امتلاك مصر لقدرات تصنيعية متطورة وعالية الجودة، بحيث يمكن تصدير منتجاتها إلى شتى دول العالم، ومن ضمنهم الصين، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الماهرة في مختلف المجالات.