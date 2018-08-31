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منتخب ناشئات الطائرة يتأهل لمونديال اليابان وينافس على لقب أمم إفريقيا

علي البحيري
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 8:07 م | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 8:12 م

تأهل منتخب ناشئات الطائرة تحت 20 عاما للمشاركة في بطولة كأس العالم باليابان في النسخة المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليا بكينيا.

وتغلب منتخب ناشئات مصر على نيجيريا 3-0 في الدور نصف النهائي، ليتأهل للمباراة النهائية منتظرا الفائز من منتخبي الكاميرون ورواندا في النهائي الذي يقام يوم الأحد المقبل بعد أن ضمنت مصر المشاركة في المونديال.

وكان منتخب مصر قد تأهل للدور نصف النهائي، بعد الفوز على منتخب موريشيوس 3-0 في الجولة الأخيرة من الدور الأول، حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز على أوغندا بثلاثة أشوط نظيفة وكذلك أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، قبل أن يهزم المنتخب الرواندي بنتيجة ثلاث أشواط مقابل واحد، في ثالث جولات البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ12 لاعبة هن: " ميار خليفة، ندى وليد، هدير يسري، زينه تامر، علياء هاني، سهيلة وفيق، هنا حسن، هنا منسي، آية النادي، لوجي ياسر، نور إيهاب، آيات ياسين".

ويقود المنتخب هشام بدراوى مديرا فنيا، والمشرف على قطاع الانسات وأحمد فتحى مدرب الفريق، وعلى جمال مساعد المدرب، ومى محمود حسنى محلل تقنى، وهديل إبراهيم علاج طبيعى، ومروة محمود حسنى حكم مرافق، فيما يترأس البعثة عمرو مخلوف عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة. (طالع التفاصيل)

 


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