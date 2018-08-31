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عمرو دياب يفتتح حفله في الساحل بأغنية «الليلة».. والجمهور يطلب «هدد»

كتب - محمد عباس:
نشر فى : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 1:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 أغسطس 2018 - 1:17 ص
بأغنية «الليلة»، بدأ الفنان عمرو دياب في الحادية عشر من مساء أمس الخميس حفله في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، الذي احتشد الجمهور من أجله منذ الساعة الرابعة مساء.

واستقبل الجمهور الهضبة، بهتافات، مرددين معه من ألبومه الجديد أغنية «ده لو اتساب»، التي أعاد غنائها مرة أخرى بدون موسيقي مع الجمهور، قبل أن يغني «هدد» بناء على طلب الجمهور.

وحرص الهضبة على أن يقدم للجمهور «ميدلي» من أشهر أغانيه يضم «العالم الله، لو عشقاني، نور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، العالم الله"، بعد ذلك غنى، «وياه، وبرج الحوت».

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