اليابان تصدر أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص بسبب فيضانات وانهيارات أرضية

ذكرت السلطات اليابانية أنها أصدرت أوامر بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، اليوم الجمعة، بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن هطول غزير للأمطار في شمال ووسط البلاد.



وأصدرت مدينة ناناو أوامر إجلاء لنحو ثمانية آلاف شخص من السكان مع غمر مياه نهر كوماكي المنطقة في الصباح. وأُمر أكثر من ألف شخص بالمغادرة في مقاطعة ياماجاتا.



وهطلت أمطار موسمية غزيرة في مقاطعتي ياماجاتا وإيشيكاوا، حيث بلغ معدل مياه سقوط الأمطار 71 ملليمترا في الساعة حتى الساعة 11 صباحا في شيكا، و53 ملليمترا في ناناو ، وكلاهما في إيشيكاوا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي).



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انهيارات طينية وفيضانات وتضخم في منسوب مياه الأنهار.



وقالت الهيئة إنه من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 180 ملليمترا في الشمال الشرقي وفي منطقة هوكوريكو، وما يصل إلى 120 ملليمترا في منطقة تشوجوكو بغرب اليابان صباح يوم غد السبت.



وفي يوليو تموز ضربت أمطار غزيرة غربي اليابان مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية ضخمة أسفرت عن مقتل أكثر من 220 شخصا ودمرت منازل وطرقا.