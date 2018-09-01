أعلن السفير البريطاني جون كاسن، عن انتهاء مدة عمله في القاهرة، وعودته إلى بلاده مرة أخرى لاستكمال باقي حياته، قائلًا: «ليس وداعًا إنما إلى لقاء، متقطعوش بيَّ، سأفتقد المصريين وسأفتقد الكثير من الأماكن في مصر».

ونشر السفير البريطاني، مساء الجمعة، مقطع فيديو ليودع من خلاله الشعب المصري قبل رحيله، من قلب شارع المعز باعتباره أكثر الشوارع المصرية قربًا إلى قلبه، وتعهد خلاله بأنه سيظل يتابع إنجازات المصريين ويشجع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، من المدرجات.

وقال إنه ما زال يتذكر تفاصيل أول يوم عمل له كسفير للملكة المتحدة في مصر، وأول تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، متابعًا: «لقد تعلمت الكثير من المصريين، وسعيت لعلم الكثير لأجلهم، وأشعر بالفخر أن بريطانيا تعد الشريك الأول لمصر في الاقتصاد».

وأضاف: «إن رغب أحدهم في فهم رؤية المصريين، لابد أن يذهب إلى حيث يتواجدون على مواقع التواصل الاجتماعي والشوارع، ستتعرف عليهم وستجد أنهم دائمًا يقولون ما يتصدر قلوبهم».