«صناعة النواب»: عقدنا أكثر من 13 جلسة لمناقشة «استراتيجية السيارات»

قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تم تقديم مشروع من الحكومة بما يسمى استراتيجية لصناعة السيارات والصناعات الموازية في أكتوبر عام 2016، موضحًا أنه تم عمل أكثر 13 جلسة استماع مختلفة، وتم الاستماع لجميع الأطراف، من ممثلي الحكومة بالإضافة إلى التجار والمصنعين.



وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دريم»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه تم الخروج بـ9 ملاحظات على هذه الاستراتجية، منها النظر في بعض القوانين المتداخلة وتعديلها، من أجل إصلاح الوضع، موضحًا أن الهدف من الاستراتيجية هو زيادة حجم سوق السيارات.



وأوضح أن مصر لديها حوالي 30 موديل مختلفًا للسيارات تم تجميعهم في حوالي 17 مصنعًا، وهو ما لا يشجع الصناعة على النمو، مستطردًا أن عددًا من الدول مثل المغرب اختارت العمل على موديل واحد، ومن ثم العمل عليه.



وذكر أن هذه الاستراتيجية قد تخالف بعض الاتفاقيات الدولية، خاصة وأن بعض هذه الاتفاقيات تقع لصالح مصر مع كثير من الدول، مشيرًا إلى صعوبة إعادة النظر فيها.



