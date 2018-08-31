إحالة قاتل طفليه بالدقهلية إلى محكمة الجنايات

قررت نيابة شمال المنصورة الكلية إحالة محمود نظمي، الأب المتهم بقتل نجليه «محمد وريان»، بعد أن ألقاهما في بحر مدينة فارسكور، بمحافظة دمياط إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.



وجاء في قرار الإحالة أنة عزم وتعمد على قتل طفليه مدعوما وموثوقا بفديوهات واعترافات المتهم.



وترجع الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى، حيث تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ من محمود نظمي السيد من مدينة ميت سلسيل باختطاف طفليه ريان ومحمد 3 و4 سنوات، أثناء وجودهما معه في الملاهي بالمدينة وادعائه مشاهدة رواد الملاهي لهما مع سيدة منتقبة، وأثناء البحث عن الطفلين ظهرت جثتهما في ترعة بفارسكور وتعرف الأب عليهما.



وحاول الأب تضليل المباحث بإدعاء خطفهما وقتلهما من قبل تجار آثار على خلاف معه، ومرة أخرى بسبب خلافه مع سيدة صورها عارية، إلا أنه بمواجهته بمقاطع الفيديو من كاميرات المراقبة اعترف بقتله لأولاده.