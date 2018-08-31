كلوب: نحتاج للعمل بقوة للظهور بشكل جيد في دوري الأبطال

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن فريقه يجب أن يستعد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري بكل قوة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وليسترسيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي المقرر لها غدًا السبت : "ما حققناه الموسم الماضي لن يساعدنا بشكل كبير، يجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنه، مازلنا في بداية الموسم".

وأضاف: " نحن في وضع جيد جدا الأن، ويجب أن نستمر على هذا المنوال، ونحتاج إلي إثبات هذا الأمر على أرضية الميدان، غدا وفي باقي المباريات".

وعن أداء أليسون بيكر حارس الريدز علق قائلًا: "من المبكر الحكم عليه، لأنه لم يتلقى 20 تسديدة في 3 مباريات حتى الأن بسبب خط الدفاع الذي يقدم أداء مميز".

ويحتل ليفربول قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط بالفوز على وست هام يونايتد، وكريستال بالاس، وبرايتون.