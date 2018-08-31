تنتهى أعمال تفويج حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، الإثنين المقبل، لاستكمال الجزء الثاني من الرحلة بزيارة قبر الرسول والتمتع بالصلاة في المسجد النبوي قبل العودة إلى القاهرة من المدينة مباشرة، فيما يواصل ضيوف الرحمن عودتهم إلى أرض الوطن بعد اتمامهم مناسك الحج، حيث تنتهى أخر رحلات عودة لحجاج السياحة إلي يوم 6 سبتمبر الجاري.

ووصل، اليوم الجمعة، 3376 حاج من حجاج السياحة لمطار القاهرة، بينما يغادر اليوم السبت، من مطار الأمير خالد بالمدينة المنورة 1133 حاج فى طريقهم للقاهرة.

وأكد رؤساء البعثات الثلاث (قرعة – سياحة – جمعيات) استمرار التنسيق المشترك بين كل الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات الخاصة بالحجاج وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، وميناء القاهرة الجوي لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم.

وتجرى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، متابعة مستمرة للاطمئنان على حجاج السياحة للتأكد على توفير كافة سبل الراحة لهم وتذليل أية عقبات في رحلات العودة، مطالبة بتسهيل الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مجدي شلبي، رئيس بعثة الحج السياحي، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بوزارة السياحة، إن الوزيرة تتابع البعثة بشكل دوري أحوال الحجاج؛ مشيرًا إلى أنه يتم إرسال تقرير شبه يومي لها حول كافة أوضاع الحجيج، وعمل البعثة النوعية للحج.

وأشار «شلبي» إلى أن لجان وزارة السياحة بمطاري المدينة المنورة وجدة ومنفذ حالة عمار بالنسبة للحج البري، مستمرة في عملها لتوديع الحجاج وحل أي أزمة قد تواجههم في إنهاء إجراءات السفر.

وأضاف، أن البعثة تلقت شكاوى من قيام بعض الشركات بتنظيم رحلات مباشرة دون إخطار وزارة السياحة، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة سيتم توقيع جزاء على الشركة المخالفة، ويتدرج الجزاء من الإيقاف إلى الغلق بحسب طبيعة المخالفة، والجزاء القانوني المقرر.

وتابع، أنه في حالة ثبوت أن الشركة أصدرت خطابًا وهميًا أو مزورًا، وحصلت على تأشيرات بموجب ذلك الخطاب، يتم التعامل مع الموضوع على مستويان الأول التحقيق الإداري، والمستوي الثاني يأتي وفقا لرؤية السلطة المختصة من إقرار إحالته للنيابة.

وأكد صبحي عبدالفتاح، رئيس بعثة السياحة بالمدينة المنورة، أن جميع حجاج السياحة المتواجدين بالمدينة بخير، مشددًا على أن البعثة النوعية للحج السياحي تعمل على إزالة أي عقبات قد تواجه ضيوف الرحمن.

وقال عبدالفتاح، إن كافة شركات السياحة التزمت ببرامج الحج بشروط تسكين ووسائل انتقال الحجاج في المدينة المنورة، موضحًا أنه لا توجد أي شكاوى في التسكين أو في البرامج التي أقرتها ضوابط الحج السياحي حتى الآن.

واستكمل رئيس بعثة السياحة بالمدينة المنورة، أن أعمال تسكين الحجاج الذين يقومون بزيارة المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة، لافتًا إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج «بيت الله الحرام».