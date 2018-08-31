مدحت نافع: خسائر شركة الحديد والصلب بلغت 700 مليون جنيه سنويا

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الإدارة السابقة لشركة الحديد والصلب أضرت الشركة إضرارًا في منتهى الخطورة، موضحًا أن خسائر الشركة في عهدها بلغت حوالي 700 مليون جنيه سنويًا.



وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، صباح الجمعة، أنه تم وضع 3 مسارات لإصلاح الشركة، منها رفع تركيز الخامة إلى 62%، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأفران العاملة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة للشركة، لتسديد ما عليها من ديون، والبالغة حوالي 4 مليارات جنيه من الغاز والكهرباء.



وذكر أن هناك تحقيقات جارية الآن في الجهات الرقابية وأمام النياية مع المسؤولين عن هذه الخسائر، متابعًا: «لن نتوانى عن محاسبة المسؤول وسيُعلن عن تفاصيل التحقيقات في حينها».



وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي البالغ بعمال شركة الحديد والصلب والبالغ عددهم 8700 عامل، موضحًا أنه يتابع أحوالهم ويسأل عن الشركة بصورة دورية.