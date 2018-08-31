تركيا ترفع الضرائب على ودائع العملات الأجنبية

أصدرت الرئاسة التركية، اليوم، قرارًا يقضى بزيادة الضريبة على الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية، وخفضها على الودائع بالليرة التركية.

ويشمل القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية التركية، خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية التى يصل أجلها إلى 6 أشهر من 15% إلى 5%، بحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية.

ونص على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية التى يصل أجلها إلى عام واحد من 12% إلى 3%، وتصفير الضريبة على الودائع التى يتجاوز أجلها عاما واحدا بعد أن كانت 10%.

فى المقابل، نص القرار على زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التى يصل أجلها 6 شهور من 18% إلى 20%، وزيادة الضريبة على الودائع التى يصل أجلها إلى عام واحد من 15% إلى 16%.

وتم إبقاء معدل الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التى يتجاوز أجلها العام عند 13%. وسيجرى تطبيق القرار الجديد لمدة 3 شهور.

وانخفضت الليرة بنسبة 4.11 %، فى ختام تعاملات أمس، حيث تم التعامل عليها بسعر 6.73 مقابل الدولار، واقتربت اكثر من أكبر انخفاض لها بلغته فى أوائل الشهر الماضى، وهو 7.24 ليرة مقابل الدولار.

وتسارعت أزمة الليرة التركية التى هبطت بنحو 40% هذا العام، وتفاقمت أزمتها عقب إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشهر الماضى، مضاعفة الرسوم على واردات الألومنيوم والصلب من تركيا، فى تصاعد لأزمة مع أنقرة بشأن القس الأمريكى اندرو برنسون المحتجز فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

إلى ذلك، دعا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى تفعيل التعاون تجاه الخطط الاستراتيجية التى يجرى اتخاذها، الرامية إلى تخليص التجارة العالمية من تسلط الدولار.

جاء ذلك فى مقال كتبه لصحيفة «آركين تو» القرغيزية، حول العلاقات بين تركيا وقرغيزستان، قبيل زيارته إلى بشكيك عاصمة قرغيزستان، اليوم، للمشاركة فى القمة السادسة للمجلس التركى، ومنتدى الأعمال التركى القرغيزى.