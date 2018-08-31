نوري شاهين ينتقل إلى فيردر بريمن

يترك لاعب خط الوسط التركي نوري شاهين فريق بوروسيا دورتموند، الألماني لكرة القدم، من أجل الانضمام لصفوف فريق فيردر بريمن، وفقا لما أعلنه الناديان فى اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

ولم تعلن أية معلومات عن قيمة الصفقة ولكن تم تقدير قيمة صفقة انتقال شاهين 29 عاما بمليون يورو (2ر1 مليون دولار)، حيث قال فلوريان كوفيلدت مدرب بريمن :" لديه القدرة لجعلنا أفضل".

وقال شاهين "سيزل فريق بوروسيا في قلبي" وذلك بعد أن لعب مع الفريق لمدة ثلاث سنوات خلال الفترة من 2008 حتى 2011 ثم العودة إليه في 2013 بعد فترة قضاها مع ريال مدريد وليفربول.

وفي صفقة أخرى عقدت قبل غلق باب الانتقالات تعاقد هوفنهايم مع ريس نيلسون 18 عاما على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من نادي أرسنال الإنجليزي.