النجوم يسعى لمواصلة مفاجآته والفوز على الاسماعيلي

بتروجيت يستضيف الحرس .. الجونة يستدرج الداخلية .. وصدام قوي بين طلائع الجيش والمقاولون

تنطلق اليوم، الجمعة، الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، بأربع لقاءات هامة ، حيث يواجه النجوم في السادسة مساءً بملعبه بتروسبورت فريق الاسماعيلي ، وفي نفس التوقيت يحل حرس الحدود ضيفا علي بتروجيت باستاد السويس ، وفي التاسعة مساءً ، يستضيف الجونة بملعبه فريق الداخلية ، وفي نفس التوقيت يصطدم طلائع الجيش بفريق المقاولون العرب باستاد جهاز الرياضة العسكري .

وتستكمل لقاءات الجولة الرابعة علي مدار 3 ايام ، حيث يلتقي انبي مع الزمالك مساء غداً ، وبعد غد ، يستضيف سموحة ، فريق بيراميدز ، ويلتقي الاهلي مع الانتاج الحربي ، وتختتم لقاءات الجولة بمواجهة تجمع مصر للمقاصة مع المصري ، فيما تأجل لقاء الاتحاد السكندري مع وادي دجلة ، لخوض الاول مباراة الاياب امام الترجي التونسي في دور ال32 للبطولة العربية .

ففي بتروسبورت ، يبحث النجوم المنتشي بالفوز الاول في تاريخه بالدوري علي الزمالك ، مواصلة مفاجاته والحاق الاسماعيلي بالهزيمة الثانية ، املا في التقدم خطوة نحو المراكز المتقدمة ، معتمدا علي مهارة صاحب الهدف الوحيد للفريق الصاعد حديثا للممتاز ، صلاح امين ، ويامل النجوم صاحب النقاط الخمس ، من الفوز علي الزمالك والتعادل مع طلائع الجيش وسموحة ، بينما خسر امام المقاولون العرب ، تحقيق نتيجة جيدة تحت قيادة المدرب الاسباني أنطونيو كالديرون ، في الوقت الذي يطمح الاسماعيلي ، مواصلة الانتصارات تحت قيادة الجزائري خير الدين مضوي ، بعدما حقق الفريق اول فوز له الموسم الحالي ، علي حساب مصر للمقاصة ، وجمع الاسماعيلي 5 نقاط من انتصار علي الفريق الفيومي والتعادل مع الاهلي وبتروجيت ، بينما خسر امام الاتحاد السكندري .

ويعتمد مضوي ، علي الثنائي الدولي باهر المحمدي ومحمد صادق ، اللذان انضما لقائمة المنتخب مؤخرا ، بجانب الحارس الامين عصام الحضري ومعه القائد حسني عبد ربه والكاميروني كريستوفر ميندوجا ، في الفوز علي النجوم .

وفي السويس ، يسعي بتروجيت البعيد عن المشاركة منذ 17 يوما ، نظرا لخوضه مباراة في الجولة الرابعة يوم 14 اغسطس امام وادي دجلة ، الي مواصلة الانتصارات ، تحت قيادة المدرب الكفء طارق يحيي العائد من اداء فريضة الحج ، ويطمع المدير الفني في هدية من لاعبيه والفوز علي حرس الحدود ، لمواصلة النتائج الجيدة ، خاصة وان الفريق في المركز السابع برصيد 6 نقاط من الفوز علي دجلة والتعادل في ثلاث مباريات امام الزمالك والاسماعيلي والمصري ، ويعتمد طارق يحيي ، علي جهود هدافه الاثيوبي شميلس بيكلي ومعه الايفواري محمد فييرا صاحب هدفي التعادل امام المصري ، بجانب المخضرم احمد رؤوف ، في الوقت الذي يبحث الحرس بقيادة عماد سليمان عن انقاذ نفسه من شبح الاقالة ، خاصة وان الفريق العسكري لم يحقق سوي تعادل وحيد امام الجونة من الجولات الاربع الماضية ويقبع في المركز الاخير ، والخسارة اليوم ، قد تدفع الادارة في البحث عن مدير فني آخر لانقاذ الحرس في العودة للقسم الثاني .

وفي الجونة ، يدخل الفريق مواجهته امام الداخلية ، تحت شعار الفوز فقط ، خاصة وان الفريق يقدم مباريات جيدة خارج ملعبه وفي ملعبه جمع نقطة من تعادل امام حرس الحدود ، والخسارة من المصري ، في الوقت الذي حقق الفوز علي وادي دجلة وتعادل مع الانتاج ، وجمع الفريق الصاعد حديثا للممتاز 5 نقاط ، وهو معدل جيد ، بالمقارنة مع باقي الفرق المنافسة ، في الوقت الذي يسعي الداخلية تحت قيادة علاء عبد العال ، العودة بنقاط المباراة ، في محاولة للقضاء علي سيناريو الموسم الماضي والذي كان الفريق مهددا بالهبوط ، وجمع الفريق 4 نقاط من اربع مباريات ، بالفوز خارج ملعبه علي حرس الحدود والتعادل مع دجلة ، فيما خسر امام الانتاج الحربي وبيراميدز ، ويعتمد عبد العال ، علي جهود الصاعد اسلام جابر الذي انضم مؤخرا لقائمة المنتخب الوطني .

وفي جهاز الرياضة العسكري ، يبحث طلائع الجيش ، ايقاف مسلسل نزيف النقاط ، وتحقيق الفوز الاول له الموسم الحالي تحت قيادة مدربه محمد حلمي ، بعدما خسر الفريق امام انبي وبيراميدز ، فيما تعادل مع النجوم وسموحة ، والخسارة قد تطيح بحلمي من الجهاز الفني ، خاصة وان طموحات الادارة البقاء في الدوري الممتاز ، في ظل توافر الامكانيات ، في الوقت الذي يسعي المقاولون العرب تحت قيادة علاء نبيل ، الفوز الثاني له بعدما حقق انتصاراً وحيدا علي النجوم ، فيما خسر مباراتين امام مصر للمقاصة وانبي ، وتعادل في بداية الدوري امام الاتحاد السكندري ، ويعتمد نبيل ، علي جهود هدافه احمد علي ، في الوقت الذي يفتقد لجهود لاعبه الصاعد طاهر محمد طاهر الذي طرد في لقاء انبي الاخير .