محافظ الغربية يتفقد مستشفى المنشاوي والتأمين الصحي

استهل محافظ الغربية الجديد، اللواء هشام السعيد، أول يوم عمل له بالمحافظة، بجولة تفقدية بمستشفى المنشاوى بمدينة طنطا، والتقى بالمرضى وأطمأن على صحتهم.

وطالب المحافظ، مدير المستشفى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتوفير الأدوية، ونقل الحالات لمستشفى الجامعة إذا إستدعى الأمر، كما طالب بتكاتف كافة الجهود فى سبيل خدمة المرضى، مشددًا على الاهتمام بعملية النظافة وجمع القمامة والتخلص من النفايات الصحية بشكل سليم وصحي.

وأثناء جولة المحافظ، بالمستشفى استجاب لإحدى الحالات المرضية التى تتطلب سيارة إسعاف مجهزة بحضانة؛ حيث أشرف بنفسه على توفير سيارة إسعاف مجهزة بحضانة لأحد الأطفال حديثى الولادة.

وأكد محافظ الغربية، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على أهم المشاكل التى تواجه المرضى والأطباء بالمستشفى، والعمل على حلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وتابع جولته بتفقد مستشفى مجمع التأمين الصحى، حيث تفقد قسم الأسنان، وقسم طوارئ الباطنة، وقسم العناية المركزة، واطمئن على المرضى، وطالب بسرعة الإنتهاء من التعاقد مع شركة النظافة وكذلك إستكمال النقص فى قسم التمريض بالمجمع فى كافة التخصصات.

رافق محافظ الغربية، اللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس فتحي عبد الغني السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن الشرقاوي، مدير مكتب الفني للمحافظ.